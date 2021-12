Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 39-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (10. Dezember) gegen 13 Uhr auf der L715 ist ein 39-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Zunächst befuhr dieser die Straße in Fahrtrichtung Altenhundem. Ihm folgte eine 24-jährige Pkw-Fahrerin. In Höhe des örtlichen Gymnasiums musste der 39-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Dies nahm die 24-Jährige zu spät wahr und fuhr mit ihrem Pkw auf den vorausfahrenden Wagen auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 39-Jährige Rückenschmerzen. An dem Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich, an dem Fahrzeug des 39-Jährigen lag dieser im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell