Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Frontalzusammenstoß mit fünf Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09.10.2021, kommt es gegen 16:50 Uhr zu einem schweren Unfall auf der L338 in der Gemeinde Harpstedt in Höhe der Ortschaft Mahlstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache stoßen zwei PKW, ein Opel Corsa und ein Ford Galaxy, im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Die 25-jährige Fahrzeugführerin des Opels, aus der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen, verletzt sich dabei schwer und muss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Ebenfalls schwer verletzt wurden der 43-jährige Fahrzeugführer des Ford Galaxy, sowie eine 39-jährige Mitfahrerin. Zwei weitere minderjährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle wohnen in Wildeshausen und müssen zur weiteren Behandlung Krankenhäusern zugeführt werden. Weiterhin wurde für die Behandlung der Verletzten ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Fahrzeuge sind schwer beschädigt und mmüssen abgeschleppt werden. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro entstanden. Die L338 muss im Bereich Mahlstedt bis in die Abendstunden für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell