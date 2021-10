Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Verkehrsunfälle

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall in Stadland - Rodenkirchen:

Am Freitag, 08. Oktober 2021, ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 212, auf Höhe der Abfahrt B 437 (Richtung Varel). Ein 66-jähriger Butjadinger befuhr mit einem Transporter die B 212 in Richtung Brake und entschied sich unvermittelt auf Höhe der Abfahrt B 437 Varel zu wenden. Dabei übersah er eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger, welche von einem 60- jährigen Bremer auf dem Einfädelungsstreifen der entgegengesetzten Fahrbahn geführt wurde. Es kam zur Kollision. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden von ca. 50 000,- EUR. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Auf Grund des Unfalls wurde die Auffahrt von der B 437 auf die B 212 gesperrt. Auf der B 212 erfolgte eine Teilsperrung. Dauer: ca. 2,5 Stunden.

Verkehrsunfall in Nordenham:

Am Freitag, 08. Oktober 2021, ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hansingstraße. Ein 81 - jähriger Führer eines Pkw aus Nordenham fuhr von der Wartfelder Straße in die Hansingstraße ein und übersah die von links kommende vorfahrtsberechtigte 61 - jährige Führerin eines Pkw aus Nordenham. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.11000,-EUR.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Nordenham - Ellwürden:

Am Freitag, 08. Oktober 2021, ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B212. Ein 39 - Jähriger von der Wurster Nordseeküste bog mit seinem Pkw von der Stadländer Straße auf die B 212 ein. Dabei übersah er einen 81 - jährigen Radfahrer aus Nordenham und erfasste diesen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in einen Rettungswagen behandelt. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

