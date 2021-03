Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Georgier und Ukrainer angezeigt

Görlitz, BAB 4, Bad Muskau (ots)

Am Freitagabend sind acht Männer aus Georgien (22 bis 42 Jahre alt) wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise angezeigt worden. Am Samstag, Sonntag und Montagmorgen wurde aus dem gleichen Grund Anzeige gegen sechs Ukrainer (20 bis 43 Jahre alt) sowie zwei Ukrainerinnen (25, 57) erstattet. Die Drittstaatsangehörigen waren ausschließlich nach Deutschland gekommen, um ohne Genehmigung zu arbeiten. Neben dem Vorwurf, gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen zu haben, müssen sich bis auf zwei Männer alle auch den Vorwurf der Urkundenfälschung gefallen lassen. Während in diesem Zusammenhang in einem Fall eine gefälschte rumänische ID-Karte eine Rolle spielte, waren es in den übrigen Fällen gefälschte Covid-19-Testergebnisse.

Die 16 Aufgegriffenen, die mit Ausnahme des 20-Jährigen auf der Autobahn bei Kodersdorf festgestellt wurden, sind inzwischen nach Polen zurückgeschoben worden. Auf den 20-Jährigen hingegen trafen die Fahnder in Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landreis Görlitz).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell