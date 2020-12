POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der K8 im Landkreis V-G

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 19.12.2020 gegen 23:45 Uhr kam es auf der K8 zwischen den Ortschaften Subzow und Dersekow zu einem Verkehrsunfall mit einer tverletzten Person. Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Renault befuhr die K8 aus Richtung Subzow kommend in Richtung Dersekow. Auf vereister Fahrbahn kam er dabei auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.100 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die K8 zwischen den Ortschaften voll gesperrt.

