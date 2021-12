Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 25-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (9. Dezember) gegen 10.45 Uhr auf der Serkenroder Straße in Finnentrop zwischen drei Fahrzeugen ist eine 25-Jährige verletzt worden. Zunächst hielt ein 31-Jähriger seinen Lkw vor einer dort befindlichen, auf Rotlicht stehenden Ampel an. Da er in die Baustelle einfahren wollte, setzte er seinen Lkw zurück. Dabei übersah er die hinter ihm stehenden Pkw, so dass er einen direkt hinter ihm stehenden Wagen in einen Weiteren schob. Die Fahrerin des an zweiter Stelle stehenden Autos wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

