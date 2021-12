Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Pfarrheim

Lennestadt (ots)

Zwischen Mittwoch (1. Dezember, 17.45 Uhr) und Mittwoch (8. Dezember, 14.50 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Pfarrheim in der "Von-Stephan-Straße" in Meggen eingedrungen. Dafür hebelten sie im Erdgeschoss ein Fenster mit einem unbekannten Gegenstand auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten einen Laptop, ein Mischpult und diverse Schlüssel. Zudem beschädigten sie mehrere Türen, sodass der entstandene Sachschaden im dreistelligen Eurobereich liegt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

