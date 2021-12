Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Neuenwald

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (8. Dezember) gegen 9.40 Uhr auf der B 55 in Neuenwald ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 18-Jährige mit seinem Pkw die Straße von der Griesemert kommend in Richtung Oberveischede. Vor dem Kreisverkehr "Rother Stein" hielt zeitgleich ein 71-Jähriger seinen Pkw mit Hänger verkehrsbedingt an. Dies bemerkte der 18-Jährige zu spät und fuhr auf den Hänger auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zudem entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Straße wurde für kurze Zeit vollgesperrt, im Anschluss verlief der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei.

