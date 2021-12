Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Ladendiebstahl

Olpe (ots)

Am Dienstag (7. Dezember) meldete ein Supermarkt-Mitarbeiter der Polizei Olpe einen versuchten Ladendiebstahl. Er hatte drei Männer beobachtete, wie sie gemeinsam versuchte, diverse Waren aus einem Supermarkt in der Westfälischen Straße in Olpe zu entwenden. Der Angestellte beobachtete drei Männer, die sich sehr auffällig verhielten. Als die Männer sich beobachtet fühlten, fuhren zwei mit einem Pkw davon. Wie der Mitarbeiter angab, lud der Dritte dann bereits in eine Tasche eingepackte Waren aus und ging zum Ausgangsbereich. An der Kasse sprach der Mitarbeiter den Mann an und durchsuchte ihn, konnte aber keine Beute mehr finden. Dieser erhielt ein Betretungsverbot und verließ fußläufig den Markt. Da dem Angestellten diese Konstellation komisch vorkam, verständigte er unter Angaben des Kennzeichens die Polizei. Diese traf die zwei mit dem Pkw geflüchteten Männer wenig später an. Sie wurden zur Identitätsfeststellung und Vernehmung durch die Kriminalpolizei zur Polizeiwache mitgenommen. Bei dem 28-jährigen Fahrer des Wagens stellten die Beamten durch einen Drogenschnelltest fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide entlassen. Hinweis auf den dritten Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

