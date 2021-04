Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täter fliehen nach Straßenraub auf Fahrrädern - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben sich am Montag (19.04.2021) zwischen 13.40 und 13.50 Uhr auf Fahrrädern einer Frau in Höhe des Hellweg Berufskollegs an der Parkstraße/Platanenallee in Unna genähert und neben ihr angehalten. Einer der Täter entriss der Geschädigten die Handtasche und stieß sie weg. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer auf den Fahrrädern in Richtung Impfzentrum und bogen in den Kurpark ein.

Die Geschädigte blieb nach eigenen Angaben unverletzt und beschrieb die beiden männlichen Täter wie folgt:

1. Person

- 25-28 Jahre - dunkelhäutig - circa 180 cm - Glatze - schwarzes T-Shirt - blaue Hose - Herrenfahrrad

2. Person

- 16-20 Jahre - europäisches Erscheinungsbild - 175-180 cm - kurze braune Haare - rotes Sweatshirt - Fahrrad

Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter gesehen haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell