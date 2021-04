Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Der Verursacher war betrunken

Holzwickede (ots)

In der Nacht zu Samstag (17.04.21) befuhr um 02:34 Uhr ein 21-jähriger Holzwickeder mit einem silbernen Pkw Mercedes die Hauptstraße in Richtung Süden. An der Einmündung Landweg beabsichtigte er in den Landweg abzubiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Pkw. Bei Eintreffen der Polizei behaupte er ein Anderer habe den Mercedes zum Unfallzeitpunkt geführt. Die Spurenlage widerlegte die Angaben jedoch. Der Unfallfahrer war zudem augenscheinlich alkoholisiert und nicht in Besitz des erforderlichen Führerscheines. Bei der Verbringung des Unfallfahrers zur Polizeiwache Unna zwecks Durchführung einer Blutentnahme beleidigte und bedrohte der Beschuldigte die eingesetzten Polizeibeamten massiv. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Alkohol ist kein guter Begleiter im Straßenverkehr.

