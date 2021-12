Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Olpe (ots)

Polizeikräfte der Wache in Olpe kontrollierten am Sonntag gegen 21.00 Uhr, im Bereich der Kolpingstraße, einen Autofahrer. Bei der Überprüfung stellten sie in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch fest. Mit erkennbaren Koordinationsschwierigkeiten stieg er aus seinem Fahrzeug aus, einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Er lehnte jegliche Kooperation mit den uniformierten Einsatzkräften ab, weil er diese nicht als solche anerkannte. Da der 34-Jährige auch einen Alko-Test verweigerte, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache in Olpe gebracht. Dabei sperrte er sich gegen die Maßnahmen der Polizei und versuchte zudem durch Schlagen sowie mit einem Kopfstoß die Einsatzkräfte zu schädigen. Die Beamt:innen blieben unverletzt und schrieben abschließend Anzeigen.

