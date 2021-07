Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand eines Kleidercontainers

Greven (ots)

Am Sonntag (19.07.21) in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr hat ein Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes in Reckenfeld an der Kanalstraße gebrannt. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Container angezündet worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Sämtliche Kleidungsstücke, die im Container waren, sind unbrauchbar. Eine Suche der Polizei nach Zeugen verlief bislang erfolglos. Daher bittet die Grevener Polizei Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben und die gegebenenfalls Hinweise auf mögliche Täter geben können, sich in Greven unter Telefon 02571/928-4455 zu melden.

