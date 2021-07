Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Alleinunfall, E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Dienstag (20.07.21) gegen 18.00 Uhr bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Die 80-Jährige aus Emsdetten fuhr auf der Straße Hollingen in Fahrtrichtung Nordwalder Straße. Im Einmündungsbereich zur Nordwalder Straße bremste die Frau ihr E-Bike und kam beim Absteigen zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell