Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Zweifamilienhaus

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag (15.07.21), 19.00 Uhr, und Montag (19.07.21), 15.49 Uhr, in ein freistehendes Zweifamilienhaus am Strooteweg eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe einer Hintertür und gelangten so ins Haus. Die Räume wurden nach Wertgegenständen und Geld durchsucht. Entwendet wurden Schmuck sowie Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt daher Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

