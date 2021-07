Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht, unfallbeschädigtes Fahrzeug gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (16.07.2021) gegen 12.00 Uhr, kam es auf dem Edeka-Parkplatz an der Steinfurter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw, Mercedes, beschädigte einen geparkten Pkw und entfernte sich vom Unfallort. Die Fahrzeugführerin des unfallverursachenden Mercedes meldete den Verkehrsunfall nachträglich der Polizei. Mittlerweile hatte sich aber das beschädigte Fahrzeug von der Unfallstelle entfernt. Von diesem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen dunklen Pkw gehandelt hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum unbekannten beschädigten Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

