Polizei Paderborn

POL-PB: Lkw stürzt von Lippe-Brücke

Delbrück-Boke (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der Boker Straße ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer mit seinem 12Tonner von einer Brücke in die Lippe gestürzt und leicht verletzt worden. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Gegen 07.30 Uhr fuhr der 46-jährige Fahrer eines teils mit Backwaren beladenen Lastwagens auf der Boker Straße von Delbrück in Richtung Thüle. Kurz vor der Lippebrücke geriet der 12-Tonnen-Lkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf die Bankette. Der Laster durchbrach das Brückengeländer und stürzte in den Flusslauf der Lippe. Das Fahrzeug blieb auf der rechten Seite liegen. Ein nachfolgender Autofahrer (58) hielt an und eilte dem Lkw-Fahrer zur Hilfe. Er watete durch das kniehohe Wasser und kletterte auf das Führerhaus. Die Fahrertür musste nach oben geöffnet werden, um den leicht Verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug zu helfen. Auf dem Führerhaus betreute der Ersthelfer den 46-Jährigen, bis die Feuerwehr die Personen mit Hilfe einer Drehleiter auf die Straße holen konnte. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Wegen auslaufenden Öls und Kraftstoffs legte die Feuerwehr eine Ölsperre in der Lippe. Die Untere Wasserbehörde wurde eingeschaltet. Von der Ladung des Lkw ging keine weitere Gefahr aus. Für die Bergung des abgestürzten Lastwagens wurden zwei Kräne angefordert. Die Arbeiten dauern noch an (Stand 14.00 Uhr). Sobald das Fahrzeug geborgen ist, muss die Brücke gesichert werden, denn das Brückengeländer ist einseitig völlig zerstört. Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden sich voraussichtlich bis in die Abendstunden ziehen. Die Boker Straße bleibt solange zwischen der Einmündung Heitwinkel und dem Kreisverkehr Mantinghauser Straße/Paradiesstraße gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

