Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Aerzen (ots)

Am 22.03.2021 wurde in Aerzen, OT Reher ein Pkw Mercedes mit rumänischen Kennzeichen angehalten und überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die internationale Versicherungskarte einen Tag zuvor abgelaufen war. Der Fahrzeugführer, ein 24jähriger Mann, wohnt seit Anfang Dezember 2020 in Barntrup. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, bis das Fahrzeug wieder ordnungsgemäß versichert ist.

