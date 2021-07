Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots)

Am Freitag (16.07.2021) wurde in Recke auf dem Edeka-Parkplatz an der Hauptstraße ein Fahrzeug beschädigt. An dem grauen Hyundai Kona wurde in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr der rechte Außenspiegel durch einen unbekannten Verursacher demoliert. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Ibbenbüren hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben können, Telefon 05451/5914315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell