Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Scheune im Vollbrand, hoher Sachschaden

Greven (ots)

Eine Scheune an der Nordwalder Straße ist am späten Montagabend (19.07.21) vollständig ausgebrannt. Lediglich das stark verbrannte Holzgerüst ist noch übrig. Die Nordwalder Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Als die Polizei am Abend gegen 22.24 Uhr am Brandort eintraf, stand die Holzscheune bereits im Vollbrand, Flammen schlugen aus dem Dach. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Das Ablöschen sämtlicher Glutnester zog sich jedoch noch bis spät in die frühen Morgenstunden. Ersten Erkenntnissen zufolge war in der Scheune lediglich Stroh gelagert. Für die restlichen Gebäude des Hofs bestand keine Brandgefahr. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 50.000 Euro. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Nordwalder Straße war zwischen dem Kreisverkehr Nordwalder Straße/Grimmstraße und dem Kreisverkehr Nordwalder Straße/Stockkamp bis etwa 00.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Danach konnte der Verkehr über eine freigegebene Fahrbahn geleitet werden. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell