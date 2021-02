Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Handtaschenraub am Bahnhof Bremen-Mahndorf

Bremen (ots)

Tatzeit: Mitternacht vom 01. zum 02.02.2021

Ein unbekannter Täter soll gegen Mitternacht auf dem Bahnsteig im Bahnhof Bremen-Mahndorf die Handtasche einer 57-jährigen Frau geraubt haben. Er flüchtete unerkannt.

Die Frau aus Nienburg gibt an, dass sie den Täter auf dem Bahnsteig Richtung Hannover zunächst um Hilfe bei der Suche nach einer Zugverbindung am Fahrplan gebeten hatte, um mit dem Zug heimzufahren. Im Verlauf des Gesprächs soll er sie plötzlich zu Boden gestoßen und die Handtasche entrissen zu haben. Die Frau erlitt Prellungen beim Sturz an den Stufen der Fußgängerbrücke, die über der Bahnstrecke führt. Am gegenüberliegenden Bahnsteig Richtung Bremen sollen sich zwei unbekannte Männer aufgehalten haben. Es ist unklar, ob sie die Straftat bemerkt haben.

Geraubt wurde eine schwarze Handtasche mit roten Griffen und rotem Schulterriemen. Darin befanden sich ihre Geldbörse, Bargeld, ein Schlüsselbund und ein Smartphone.

Täterbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze schwarze Haare, Hochdeutsch sprechend, dunkle Bekleidung, wahrscheinlich hellblauer Mund-Nasen-Schutz, blaue Einwegtasche.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421 / 16299-777

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell