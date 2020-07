Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Autotür geöffnet - Radfahrer leicht verletzt

Erwitte (ots)

Am Donnerstag (2.Juli), gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus Erwitte die Reddagstraße und bog anschließend nach links in die Straße "Alter Hellweg" ein. Wenige Meter davon entfernt stieg eine 28-jährige Anröchterin aus ihrem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Wagen aus. Bei einem vorherigen Schulterblick, vor dem Öffnen der Autotür, hatte sie den Radfahrer noch nicht gesehen. Dieser kollidierte mit der Autotür und stürzte zu Boden. Die Autofahrerin verständigte umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Der leicht verletzte Erwitter wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell