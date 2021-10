Polizei Düren

POL-DN: Beim Überholen zusammengestoßen

Düren (ots)

Bei einem Überholvorgang auf der Philippstraße kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge.

Eine 23-Jährige befuhr am Montagabend gegen 18:40 Uhr die Philippstraße aus Richtung August-Klotz-Straße kommend in Richtung Feldener Straße. Hierfür nutzte die junge Frau aus Düren den rechten der beiden Fahrstreifen. Unmittelbar neben dem Pkw der Dürenerin befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann aus Hürtgenwald mit seinem Auto, er befuhr den linken der beiden Fahrstreifen. Die junge Frau setzte zum Überholvorgang an und fuhr mit ihrem Wagen auf den linken Fahrstreifen. Hierbei unterschätzte sie offenbar den Abstand, so dass der 50-Jährige aus Hürtgenwald einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte und mit der Front seines Auto in das Fahrzeugheck der Dürenerin fuhr. Die 23-Jährige verriss daraufhin das Lenkrad und ihr Wagen geriet ins Schleudern. Erst nach einem Zusammenstoß mit einem Gerüst auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam ihr Pkw zum Stehen.

Die junge Frau wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 3150 Euro.

