Polizei Düren

POL-DN: Traktordiebstahl in Linnich - Zeugen gesucht!

Linnich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 24.10.2021, 08:00 Uhr, bis Montag, 25.10.2021, 08:05 Uhr, wurde in Linnich ein Traktor entwendet.

Der 27-jährige Eigentümer des Traktors hatte diesen auf dem Gelände des Wasserverbands Eifel Rur an der B 57 in Linnich abgestellt. Das Fahrzeug wurde dort von dem Selbstständigen aus Alsdorf bei Arbeiten an der Kläranlage eingesetzt. Der oder die unbekannten Täter durchtrennten eine an einem Tor im rückwärtigen Bereich zusätzlich angebrachte Kette und entfernten eine Mutter an einem Scharnier des Tores. So verschafften sie sich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten über diesen Zugang auch den Traktor mit einem Wert von 70.000 Euro. Ein Mitarbeiter des Wasserverbands stellte den Diebstahl des Fahrzeugs am Montagmorgen fest. Diesem Zeugen war am Sonntagmorgen auch eine männliche Person aufgefallen, die sich auf dem Parkplatz unmittelbar neben der Kläranlage aufhielt. Die unbekannte Person hielt sich nach Angaben des Zeugen einige Zeit auf dem Parkplatz auf und begutachtete von dort aus das Gelände. Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - graue Haare - etwa 185 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer Jeans und einer dunklen Jacke - unterwegs mit einem gelben Opel Combo

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person oder zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell