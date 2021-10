Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert mit dem Roller unterwegs

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:40 Uhr, fiel in Düren-Gürzenich einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer der Führer eines Kleinkraftrades durch dessen unsichere Fahrweise auf. Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Zweiradfahrer in "Schlangenlinien" fahrend antreffen und vor dem Ortseingang Derichsweiler anhalten. Als der 44-jährige Fahrzeugführer aus Düren anschließend von seinem Kleinkraftrad absteigen wollte, stürzte er zu Boden, wobei er jedoch unverletzt blieb.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Kradfahrer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Er wurde auf die Polizeiwache Düren verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine entsprechende Strafanzeige gegen den Beschuldigten wurde gefertigt.

