Polizei Düren

POL-DN: Zeuge für Beschädigung an Pkw in Mersch gesucht

Jülich (ots)

Am Dienstag touchierte ein Rübentransporter auf der Alten Reichsstraße einen geparkten Pkw. Die Polizei bittet einen Zeugen, der den Vorfall beobachtet hat, sich zu melden.

Gegen 18:30 Uhr befuhr das Transportgespann die Alte Reichsstraße in Mersch in Richtung Jülich. Auf Höhe der Hausnummer 17 touchierte der Rübenlaster ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Jülich davon. Die Polizei sucht nun einen männlichen Zeugen, der den Vorfall beobachtete und den Pkw-Halter informierte. Im Gespräch fand ein Austausch der persönlichen Daten nicht statt, so dass der Zeuge nun nicht mehr kontaktiert werden kann.

Der Mann wird gebeten, sich zu den üblichen Bürozeiten bei der sachbearbeitenden Beamtin zu melden. Rufnummer 02421 949-5230.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell