Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 77-Jährige bei Radunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Samstag (21. August) hat sich auf der Bruchstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 77-jährigen E-Bike-Fahrerin und einem Pkw ereignet. Die 77-Jährige befuhr zunächst mit ihrem Pedelec den Rad- und Fußweg in Richtung Olper Innenstadt. Zeitgleich beabsichtigte ein 65-Jähriger, mit seinem Pkw einen an der Bruchstraße gelegenen Parkplatz zu verlassen und in Richtung Kreisverkehr "Stellwerkstraße/Erzbergerstraße" zu fahren. Dafür musste er den Geh- und Radweg queren. Zwar fuhr er mit Schrittgeschwindigkeit in Richtung Straße, jedoch sah er die Radfahrerin zu spät und die Fahrzeuge kollidierten. Die 77-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell