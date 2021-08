Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Wenden (ots)

Am Samstag gegen 20:00 Uhr fuhr ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Gummersbach vom Industriegebiet "Mark" auf die Koblenzer Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen PKW Fahrers aus Wenden, der auf der Koblenzer Straße aus Richtung Gerlingen in Richtung Rothemühle fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollission der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer schwer, sowie ein Beifahrer im Verursacherfahrzeug leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Koblenzer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell