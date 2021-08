Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger bei Radunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Freitag (20. August) hat sich gegen 19.40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einem Pkw auf der Erzbergerstraße in Olpe ereignet. Nach Zeugenangaben wollte der Radfahrer vom Parkplatz der Sporthalle aus auf die Erzbergerstraße fahren. Dabei missachtete er den fließenden Verkehr. Eine 30-Jährige befuhr zeitgleich mit ihrem Pkw die Straße aus Richtung Bruchstraße. Sie versuchte zwar, sofort zu bremsen, als sie den Radfahrer erblickte, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch die Kollision stürzte der 17-Jährige. Er verletzte sich leicht, lehnte jedoch die Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Der 17-Jährige trug keinen Sturzhelm. Der Radfahrer entschuldigte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme bei der Pkw-Fahrerin. Es entstand Sachschaden an dem Rad sowie an dem Pkw im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell