Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter entwenden Bargeld bei Wohnungseinbruch

Wenden (ots)

Am Sonntag (22. August) sind Unbekannte zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr in eine Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus mit Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße in Wenden befindet, eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen sie zuerst auf unbekannte Weise in den Hausflur des Mehrfamilienhauses ein. Anschließend hebelten sie eine Wohnungseingangstür auf und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu mehreren verschlossenen Zimmern. Diese durchwühlten sie und nahmen Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie wieder durch die Hauseingangstür. Es entstand an den Türen Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Hinweise und/ oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

