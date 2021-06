Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Ungebetene Gäste am Vereinsheim

Ahaus (ots)

Fensterrahmen eines Vereinsheims, ein Tisch sowie ein Teppich weisen nun Brandschäden auf, nachdem Unbekannte ihr Unwesen in Wessum trieben. Zu dem Geschehen auf dem Gelände eines Sportvereins an der Südstraße kam es zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr. Der Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

