Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Haustür gescheitert

Stand gehalten hat die Eingangstür eines Wohnhauses in Bocholt unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten vergeblich versucht, in das Gebäude an der Roonstraße einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 08.00 Uhr, und Mittwoch, 08.10 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen.

