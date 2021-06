Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto auf Parkplatz angefahren

Gronau (ots)

Kratzer am Heck des Wagens und Gummiabrieb auf der Scheibe sind die stummen Zeugen einer Unfallflucht in Gronau. Der blaue Scirocco stand am Mittwoch auf einem Parkplatz an der Eper Straße, als er zwischen 13.30 und 16.10 Uhr angefahren wurde, mutmaßlich von einem Zweiradfahrer. Viele Menschen nutzen den Parkplatz als Abkürzung: Über einen kleinen Weg ist der Stadtpark von dort aus zu erreichen. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

