Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lohwall

Trickdieb stiehlt Handy

Coesfeld (ots)

Unter dem Vorwand Zeitungen verkaufen zu wollen, ist es einem Unbekannten in Dülmen gelungen ein Handy zu stehlen. Am Freitag (13.8.) befand sich eine Dülmenerin in einer Außengastronomie an der Straße Lohwall. Dort wurde sie von einem Unbkannten angesprochen, der Zeitungen verkaufen wollte. Die Dülmenerin empfand den Mann als sehr aufdringlich. Nachdem er sich entfernt hatte, stellte sie fest, dass ihr Handy sich nicht mehr auf Tisch befand, wo sie es zuvor abgelegt hatte. Bei dem Handy handelt es sich um ein weißes IPhone mit einer durchsichtigen Hülle. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt, ca.180-185 cm groß, kräftige Statur, syrisch, türkisch oder indisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grün/schwarzen Camouflage T-Shirt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell