Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

RheineRheine (ots)

Am Freitag (06.11.2020) ist es in Altenrheine, Hopstener Damm/Anschlussstelle BAB 30, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 24-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den Hopstener Damm in Fahrtrichtung Rheine. Zeitgleich beabsichtigte ein circa 70 Jahre alter Mann mit seinem Pkw vom Autobahnzubringer auf den Hopstener Damm in Fahrtrichtung Rheine einzubiegen. Er missachtete die Vorfahrt der 24-Jährigen. Die Frau versuchte auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Nach dem Verkehrsunfall stiegen beide Beteiligten aus ihren Fahrzeugen aus, unterhielten sich kurz und ohne Austausch der Personalien setzte der circa 70 Jahre alte Mann seine Fahrt fort. Der Mann hatte graue Haare und eine hagere Statur. Er fuhr einen kleinen, grauen Pkw der durch den Unfall am Heck rechts beschädigt wurde. Die 24-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell