POL-COE: Ascheberg, Münsterstraße/ Nicht angeschnallt und betrunken

Weil ein 61-jähriger Autofahrer aus Ascheberg am Sonntag (15.08.21) nicht angeschnallt war, stoppten Polizisten ihn an der Münsterstraße gegen 19.35 Uhr. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein Test war positiv. Auf der Wache Lüdinghausen entnahm ein Arzt dem Ascheberger eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem 61-Jährigen die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

