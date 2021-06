Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Tatverdächtiger zum versuchten Tötungsdelikt auf dem Opernplatz festgenommen

Hannover (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt vom Sonntagmorgen, 27.06.2021, in Hannover hat die Polizei am Sonntag, 27.06.2021, einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Am Montag, 28.06.2021, wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. /nash, ram

Unsere ursprüngliche Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4953100

