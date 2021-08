Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße

Unbekannter raubt Bargeld und Handy - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Dülmen nach einem Raub, der sich am frühen Samstagmorgen auf der Coesfelder Straße in Höhe des Bahnübergangs ereignet hat. Um kurz nach fünf Uhr lief nach 20-jähriger Dülmener die Coesfelder Straße in Richtung stadtauswärts. Begleitet wurde er von einem ausländischen Mann, ca. 170 cm groß und bekleidet mit einem roten Hemd. Diesen hatte er zuvor in einer Kneipe in der Innenstadt kennengelernt. In Höhe der Bahnschienen schlug der Unbekannte dem Dülmener unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und stahl ihm ein weißes Samsung Handy und eine schwarze Geldbörse. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 02594/7930.

