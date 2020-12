Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Wienhausen

CelleCelle (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist in der Zeit von Mittwoch, 18:30 Uhr und gestern, 06:50 Uhr, in der Allerdammstraße in Wienhausen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Ranger gefahren und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter 05145/284210 zu melden.

