Polizei Düren

POL-DN: Tür aufgehebelt - Bargeld entwendet

Langerwehe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Langerwehe Schlich ein. Sie erbeuteten Bargeld aus einem Spielautomaten.

Um 23:30 Uhr am Mittwochabend schloss der Wirt das Lokal an der Eifelstraße in Schlich ordnungsgemäß ab, am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr entdeckte er die offenstehende Eingangstür. Unbekannte hatten die Türe aufgehebelt und waren in die Gaststätte eingedrungen. Im Schankraum entwendeten sie den Schlüssel für einen Spielautomaten, aus welchem sie das Bargeld entnahmen. Das Ausleseprotokoll des Automaten zeigt, dass dieser um 04:06 Uhr aufgeschlossen wurde. Der Tatzeitraum kann also auf etwa 04:00 Uhr morgens eingegrenzt werden. Der oder die Einbrecher entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rund um die Eifelstraße in Langerwehe Schlich etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell