Polizei Düren

POL-DN: Polizeiliche Bilanz nach Sturmtief

Kreis Düren (ots)

Auch die Polizei im Kreis Düren bekam in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sowie im Verlaufe des gestrigen Tages die Auswirkungen der stürmischen Wetterlage zu spüren.

Im Zeitraum von Mittwoch, 20.10.2021, 18:25 Uhr bis Donnerstag, 21.10.2021, 20:45 Uhr verzeichnete die Kreispolizeibehörde insgesamt 19 Einsätze, die im Zusammenhang mit dem Sturmgeschehen gebracht werden mussten.

In der Mehrzahl waren es Gefahrenstellen, die der Leitstelle der Polizei Düren gemeldet wurden und zu denen nachfolgend die Polizei ausrückte. Neben den witterungsbedingt üblichen Bäumen und Ästen auf den Straßen, waren es vor allem Bauzäune, Warnbaken und aufgestellte mobile Ampelanlagen, die durch den Sturm umgeweht und wieder aufgerichtet werden mussten. Ein auf die Straße gewehter Pavillon, eine durch den Sturm über den Gehweg rutschende Dixi-Toilette sowie eine durch den Sturm ausgelöste Alarmanlage komplettierten die polizeiliche Einsatzlage. In wenigen der gemeldeten Fällen kam es durch umgestürzte Bäume und Zäune zu Sachschäden an PKW. Die genaue Höhe der hierdurch entstandenen Schäden sind nicht bekannt. Personen kamen nach Erkenntnissen der Polizei glücklicherweise in keinem der bekannt gewordenen Fälle zu Schaden.

