POL-DN: Motorradfahrer verunglückt auf der K2

Düren (ots)

Am späten Mittwochabend stürzte ein 18-Jähriger auf der K2 zwischen Düren und Arnoldweiler mit seinem Motorrad. Er wurde schwer verletzt.

Gegen 22:45 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Düren den Arnoldsweilerweg in Richtung Arnoldsweiler. Vor ihm fuhr ein junger Mann auf einem Motorrad. Hinter dem Ortsausgangsschild überholte der Autofahrer das Krad, musste aber am Ortseingang von Arnoldweiler feststellen, dass das Motorrad nicht mehr hinter ihm fuhr. Da die K2 keine Abzweigung auf diesem Abschnitt besitzt, in welche der Kradfahrer hätte einbiegen können, wendete der Mann seinen Pkw und fuhr zurück in Richtung Düren, um nach dem Motorradfahrer zu sehen. Dabei musste er feststellen, dass der junge Fahrer in einer Rechtskurve gestürzt war. Rettungskräfte versorgten den Verunfallten vor Ort und brachten ihn anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

