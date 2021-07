Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Imbisswagen

Zeugen gesucht

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am Dienstag, 13. Juli, verließ eine 51 Jahre alte Frau gegen 17.30 Uhr für einen kurzen Moment ihren Imbisswagen. Dies nutzte ein bislang unbekannter Mann aus, der das Handy der Heinsbergerin sowie eine Spardose an sich nahm und mit einem schwarzen Damenfahrrad mit Korb in Richtung Heinsberg flüchtete. Er war etwa 26 bis 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare und braune Augen. Seine Figur war sportlich trainiert. Zur Tatzeit trug er blaue Jeans, einen braunen oder schwarzen Pulli und eine rote Kappe. Außerdem fielen seine tätowierten Finger auf. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder direkte Angaben über den Täter machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell