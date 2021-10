Polizei Düren

POL-DN: 15-Jähriger vor dem Stadtcenter verprügelt - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Dienstagabend verprügelten mehrere Unbekannte einen 15 Jahre alten Teenager vor dem Dürener Stadtcenter. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Augenzeugen informierten die Polizei um 20:15 Uhr, dass es an der Bushaltestelle vor dem Schnellrestaurant im Stadtcenter zu einer Schlägerei zwischen Jugendlichen gekommen sei. Mehrere Personen hätten auf einen 15-Jährigen eingeschlagen und seien dann zu Fuß in Richtung Kaiserplatz geflüchtet. Ein Rettungswagen wurde gerufen, Einsatzkräfte versorgten den Jungen und brachten ihn anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort holten die Erziehungsberechtigten ihren Sohn ab. Auch das Opfer selbst gab an, von mehreren Unbekannten geschlagen und getreten worden zu sein. Kurz zuvor sei er am Kaiserplatz bereits in eine kleinere Streitigkeiten geraten. Ob dieselben Personen ihn verprügelt hätten, vermochte er nicht zu sagen. Weder Zeugen noch Opfer konnten genau angeben, wieviel Personen beteiligt waren und wie diese aussahen. Die Polizei wertet daher vorhandenes Material einer Videoüberwachungsanlage aus und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell