Polizei Düren

POL-DN: Aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten

Linnich (ots)

Am Montagmittag kam es auf der Rurdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Eine Autofahrerin war in den Gegenverkehr geraten.

Gegen 12:50 Uhr befuhr ein 72 Jahre alter Mann die Rurdorfer Straße in Richtung Löffelstraße. Mit ihm saßen eine 63-jährige Frau und ein neun Jahre altes Kind im Wagen. Aufgrund einer Baustelle staute sich der Verkehr vor ihnen, sodass der Autofahrer abbremsen musste. Noch bevor er seinen Pkw zum Stillstand bringen konnte, so seine Aussage gegenüber der Polizei, sei ihm eine Autofahrerin entgegengekommen. Diese sei ohne ersichtlichen Grund mit ihrem Wagen auf seine Spur geraten, so dass die Fahrzeuge frontal kollidierten. Bei dem Unfall wurde die 58-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens derart verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus verbleiben musste. Gegenüber den Polizeibeamten gab sie an, sich nicht erklären zu können, warum sie plötzlich von ihrer Fahrbahn abgekommen war. Auch die Beifahrerin des 72-Jährigen aus Linnich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ebenso musste der neun Jahre alte Junge im Krankenhaus versorgt werden. Der 72-jährige Fahrer selbst blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell