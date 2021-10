Polizei Düren

POL-DN: Täter bei Tageswohnungseinbruch überrascht

Merzenich (ots)

Gestern beobachtete eine Frau Einbrecher, die sich am Haus ihrer Nachbarin zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Die Täter konnten flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr sah eine Anwohnerin zwei verdächtige Männer, die über einen Zaun in den Garten eines Wohnhauses in der Straße "Auf der Heide" kletterten und sich zum Wintergarten begaben. Sie lief zum Tatobjekt, verständigte die Polizei und sprach zwei weitere Anwohner an. Kurz darauf liefen die beiden mutmaßlichen Täter aus Richtung des Hauses zum Wendehammer kurz vor der L264. Von dort flüchteten sie in Richtung des Bahnhofs.

Die Fahndung der hinzugerufenen Polizei verlief negativ. An dem Wintergarten des Tatobjektes wurden Hebelspuren an einem Fenster gesichert. Die Wohnräume waren offenbar nicht betreten worden. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - ca. 35 Jahre - ca. 175 cm - schlank - lange schwarze, zu einem Dutt gebundene Haare - schwarz, weiß karierte Jacke - Bauchtasche

Täter 2:

- männlich - ca. 35 Jahre - ca. 185 cm - schlank - Glatze

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den beschriebenen Männern geben können, können Hinweise unter der 110 abgeben.

