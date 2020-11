Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrer unter Alkoholeinfluss angetroffen

Bad MünderBad Münder (ots)

Am Freitagabend (30.10.2020) kurz nach 20.00 Uhr wurde in Hachmühlen an der Bundesstraße 217 ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Schaumburg kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Möglicherweise stand der Mann noch unter dem Einfluss verschiedenster Medikamente. Ihm wurden daher Blutproben entnommen, die auf die einzelnen Substanzen hin untersucht werden. Außerdem ist sein mitgeführter Führerschein sichergestellt worden.

Rückfragen bitte an:

Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell