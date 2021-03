Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham OT Phiesewaden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. März 2021, kam es auf der Burgstraße in Phiesewarden gegen 17:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 25-jährige Nordenhamerin befuhr mit ihrem Pkw Opel die Burgstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße. Beim Befahren der Burgstraße sei plötzlich von der linken Straßenseite ein, entgegen der Fahrtrichtung haltender, blauer Lieferwagen angefahren und habe unvermittelt auf die rechte Straßenseite gewechselt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei die Nordenhamerin nach rechts ausgewichen. Hierbei sei sie gegen einen Straßenbaum gestoßen. Der Fahrzeugführer des blauen Lieferwagens setzte seine Fahrt unerkannt fort.

Personen kamen bei diesem Verkehrsunfall nicht zu Schaden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell