POL-DN: Schwerer Unfall auf der B56n bei Düren

Gegen 11:15 Uhr kam es am Montag an der Kreuzung der B56n mit der Kölner Landstraße zu einem schweren Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine Autofahrerin hatte vermutlich die rote Ampel übersehen.

Zur oben genannten Zeit befuhr eine 32 Jahre alte Frau die Kölner Landstraße von Düren in Richtung Merzenich. Mit ihr im Wagen saßen ein 61 Jahre alter Mann sowie eine 59 Jahre alte Frau. An der Kreuzung zur B56n zeigte die Ampel für die Frau aus Nörvenich zunächst rot, so dass sie mit ihrem Fahrzeug anhielt. Als die Ampel für sie auf grün umsprang, wollte sie ihre Fahrt über die Kreuzung in Richtung Merzenich fortsetzen. Sie fuhr an, als für sie unerwartet von links ein Fahrzeug zügig auf die Kreuzung fuhr. Dieses Fahrzeug wurde von einer 59 Jahre alten Frau aus Düren gefahren, die die B56n aus Richtung Jülich kommend in Richtung Nideggen befuhr. Sie gab später an, sich sicher gewesen zu sein, dass die Lichtzeichenanlage für sie grün gezeigt habe.

Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Das Auto der Frau aus Nörvenich schleuderte in einen Zaun. Die Fahrerin und die Beifahrerin auf dem Rücksitz mussten von Rettungskräften aus dem Wagen befreit und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, welches die Beifahrerin nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 61-Jährige, der vorne auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Die Frau aus Düren, die von Jülich aus kommend in die Kreuzung eingefahren war, schleuderte mit ihrem Fahrzeug in einen dritten Pkw, dessen 20 Jahre alte Fahrerin, von Nideggen aus kommend, nach rechts auf die Kölner Landstraße abbiegen wollte. Die Dürenerin wurde dabei leicht verletzt, die 20-Jährige blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte den Kreuzungsbereich bis etwa 13:35 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 18000 Euro.

