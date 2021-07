Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Drei Einsätze der Feuerwehr Sprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am 6.7.21 um 20:57 Uhr wurde die Feuerwehr zur Straße Burgfeldweg gerufen. Zwei große Äste mit einem Durchmesser von mehr als 30 cm waren von einer Eiche abgebrochen. Der eine Ast lag auf der Fahrbahn, der andere Ast hing noch am Baum. Mit der Drehleiter wurde der am Baum hängende Ast entfernt. Beide Äste wurden mit der Motorsäge zerkleinert und am Rand der Straße abgelegt. Die Straße wurde anschließend gesäubert.

Um 1:21 Uhr in der Nacht wurde die Feuerwehr mit der Meldung "Rauchmelder hat ausgelöst" alarmiert. Gemeinsam mit dem Anrufer wurde die Herkunft des Signaltons zu lokalisieren. Hierbei wurde der Umkreis Baumhof, Bleichwiese, von Galen Straße und Hauptstraße abgesucht. Es wurden mehrere Rauchmelder, die ausgelöst hatten, auf einem Anhänger gefunden. Die Einsatzkräfte entfernten die Batterien der Rauchmelder. Der Einsatz konnte nach ca. einer Stunde beendet werden.

Heute Morgen gegen 10:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Firma an der Wuppertaler Straße gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage produktionsbedingt ausgelöst. Die Anlage wurde zurückgesetzt und der Betreiber aufgefordert, diese überprüfen zu lassen.

